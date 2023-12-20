Макрон указал на сомнения Запада по поводу будущего Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон 20 декабря заявил, что внутри ряда европейских стран и США присутствуют сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины, однако Франция считает важным не допустить победы России в этом конфликте.
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