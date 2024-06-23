Четыре десятка домов в Калуге останутся без света

23 июня с 8:00 до 14:00 останутся без электричества десятки домов на одной из калужских улиц, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба23 июня с 8:00 до 14:00 останутся без электричества десятки домов на одной из калужских улиц.
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