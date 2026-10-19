На форуме «Деловой России» обсудили расширение маркировки. Предприниматели попросили при охвате новых товарных групп в первую очередь обращать внимание на импорт — это поможет бороться с контрафактом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- И Препараты «Седжар...
- ЗА Препараты «Седжар...
- РР Препараты Семавик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым