Спорт Уик-Энд

7 подписчиков

Рижское «Динамо» объявило о выходе из КХЛ. Как говорится, баба с воза…

Рижское «Динамо» объявило о выходе из КХЛ. Как говорится, баба с воза…

Наблюдательный совет «Динамо» Р принял такое решение в связи с ситуацией на Украине. «Принято решение о выходе из КХЛ, что выражает четкую позицию руководства клуба.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх