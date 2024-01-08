Как и за что товарищ Си наказал трёх китайских чиновников в канун нового года. Нашим на заметку

Людмила Лиханова

Самому не смешно? Китай - полтора миллиарда может и прокормить и одеть и обуть и еще осуществляет поставки по всему миру...И это - от "загнивания"? пиндосия уже давно (если честно считать) загнила и будет разваливаться т.к. вся ее "процветание" это - грабеж. Но уже многие страны послали их и решили сами в т.ч. и с нашей помощью и помощью Китая избавиться от гегемона