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Как и за что товарищ Си наказал трёх китайских чиновников в канун нового года. Нашим на заметку

Как и за что товарищ Си наказал трёх китайских чиновников в канун нового года. Нашим на заметку

"Разведка США списала Китай со счетов", - коррупция в КНР подорвала военный потенциал. "Уверен, друзья, вы помните как разведсообщество Соединенных Штатов, все как один утверждали, что российские межконтинентальные атомные торпеды «Посейдон», крылатые ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», планирующая боеголовка для баллистической ракеты – имя «Авангард» и конечно гиперзвуковая ракета "Циркон" меняющая в ходе полета свою траекторию - все это "Путинские мультики" и не более.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Самому не смешно? Китай - полтора миллиарда может и прокормить и одеть и обуть и еще осуществляет поставки по всему миру...И это - от &quot;загнивания&quot;? пиндосия уже давно (если честно считать) загнила и будет разваливаться т.к. вся ее &quot;процветание&quot; это - грабеж. Но уже многие страны послали их и решили сами в т.ч. и с нашей помощью  и помощью Китая  избавиться от гегемона
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2 час.
Людмила Лиханова
ПО КОММЕНТАМ СРАЗУ ВИДНО КТО ЕСТЬ КТО И НА КОГО РАБОТАЕТ. НУ ПОЛУЧИЛИ СВОИ СЕРЕБРЕННИКИ
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2 час.
Людмила Лиханова
. НО САМИ ПРЕКРАСНО ЗНАЕТЕ, ЧТО КИТАЙ  - ЭТО МОЩЬ И НИКАКАЯ ПИНДОСИЯ С НИМ РЯДОМ НЕ СТОЯЛА. А КАК СЧИТАЮТ ПИНДОСЫ СВОИ &quot;ДОСТИЖЕНИЯ&quot; ДЛЯ НАС НЕ СЕКРЕТ.
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2 час.

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