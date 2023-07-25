Подросток не хочет мыть за собой посуду: как быть

Если подросток отказывается мыть за собой посуду, то это может быть вызвано разными причинами. Некоторые дети могут чувствовать себя недооцененными и не хотят выполнять такую простую работу.
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