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Политолог Мезюхо: США используют Финляндию для блокирования России

Политолог Мезюхо: США используют Финляндию для блокирования России

Поставки американского вооружения в Финляндию связаны с недавним вступлением страны в НАТО. Об этом «360» рассказал политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

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