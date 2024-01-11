Политолог Мезюхо: США используют Финляндию для блокирования России

Поставки американского вооружения в Финляндию связаны с недавним вступлением страны в НАТО. Об этом «360» рассказал политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.
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