Апти Алаудинов обратился к военблогерам из-за сообщений о прорыве ВСУ под Курском

Алаудинов прокомментировал сообщения военблогеров о том, что «все потеряно».Несколько дней назад появились сообщения военных блогеров о том, что боевики ВСУ прорвались в Курской области и теперь «все потеряно».
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