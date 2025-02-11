В год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, полагаю, многие могли бы поддержать возвращение городу-герою на Волге его знаменитого названия «Сталинград», известного по всему миру! Действительно, Сталинградская битва является символом перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны, это одна из самых героических страниц нашей истории, которая, на мой взгляд, заслуживает того, […] Сообщение Пора вернуть городу-герою на Волге славное имя «Сталинград», которое знают во всём мире появились сначала на Дзен дневник.