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Нижегородская правда

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На землях лесного фонда Нижегородской области завершен пожароопасный сезон

На землях лесного фонда Нижегородской области завершен пожароопасный сезон

В связи с установлением низких среднесуточных температур, а также отсутствием пожарной опасности в лесах, на территории земель лесного фонда Нижегородской области 20 октября завершается пожароопасный сезон, действовавший с 17 апреля 2023 года.

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