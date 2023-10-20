На землях лесного фонда Нижегородской области завершен пожароопасный сезон

В связи с установлением низких среднесуточных температур, а также отсутствием пожарной опасности в лесах, на территории земель лесного фонда Нижегородской области 20 октября завершается пожароопасный сезон, действовавший с 17 апреля 2023 года.
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