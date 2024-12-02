NYT: российские войска скоро возьмут два последних оплота ВСУ на Донбассе

МОСКВА, 2 декабря, ФедералПресс. На фоне стремительного наступления российских войск на Курахово и Великую Новоселку последние оплоты украинской обороны на юго-западе Донбасса находятся под угрозой полного окружения, что может привести к катастрофическим последствиям для всей ситуации в регионе и подтолкнуть Киев к началу мирных переговоров с Москвой.