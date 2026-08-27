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Царьград

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Фадеев предложил исключать хулиганов из школ за плохое поведение

Фадеев предложил исключать хулиганов из школ за плохое поведение

Валерий Фадеев предложил ужесточить меры против школьников, оскорбляющих учителей. В числе предложений — введение оценки за поведение и исключение из школы.

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