В Иванове возбуждено уголовное дело по факту падения на ребенка наледи с крыши здания. ВИДЕО

Фрунзенским межрайонным следственным отделом г. Иваново СУ СК России по Ивановской области по факту падения на несовершеннолетнюю наледи с крыши возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.