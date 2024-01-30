В Иванове возбуждено уголовное дело по факту падения на ребенка наледи с крыши здания. ВИДЕО

Фрунзенским межрайонным следственным отделом г. Иваново СУ СК России по Ивановской области по факту падения на несовершеннолетнюю наледи с крыши возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.
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