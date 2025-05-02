Врач Пушкарев: при травмах позвоночника пострадавшего нельзя перемещать

Во время оказания первой помощи важно действовать быстро, четко и своевременно. Однако экстренные ситуации, особенно те, которые происходят во время праздничных дней, вызывают панику и нередко приводят к ошибкам, рассказал "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии