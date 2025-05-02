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Врач Пушкарев: при травмах позвоночника пострадавшего нельзя перемещать

Врач Пушкарев: при травмах позвоночника пострадавшего нельзя перемещать

Во время оказания первой помощи важно действовать быстро, четко и своевременно. Однако экстренные ситуации, особенно те, которые происходят во время праздничных дней, вызывают панику и нередко приводят к ошибкам, рассказал "Газете.

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