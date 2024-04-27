"Я реально не в курсе!" Песков заявил, что не знал о домах Иванова за 3 млрд

Продолжаем публиковать подробности роскошной шизни арестованного чиновника Тимура Иванова, который на зарплату в Минобороны, а до этого на зарплату в Минэнерго РФ, сумел приобрести недвижимости на 3 миллиарда рублей.
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