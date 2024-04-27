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"Я реально не в курсе!" Песков заявил, что не знал о домах Иванова за 3 млрд

"Я реально не в курсе!" Песков заявил, что не знал о домах Иванова за 3 млрд

Продолжаем публиковать подробности роскошной шизни арестованного чиновника Тимура Иванова, который на зарплату в Минобороны, а до этого на зарплату в Минэнерго РФ, сумел приобрести недвижимости на 3 миллиарда рублей.

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Комментарии
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Виктор Провидошин
И всех отмазывает у путина
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9 мин.
просто Галина очень нередкая
А у народа тонет последнее имущество
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7 мин.
Виталий Кирпиченко
Зачем Иванову такая роскошь, если гостей, в т.ч. Пескова, он принимает (для сокрытия истины) в сараюшке? Бедный человек!
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19 сек.

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