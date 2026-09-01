Уиткофф и Кушнер активизируют переговоры по Украине. Спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены усилить работу на украинском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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