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Царьград

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Звук мотора, потом взрыв: Над Липецком сбит БПЛА – источники

Звук мотора, потом взрыв: Над Липецком сбит БПЛА – источники

Жители Липецка слышали звук мотора, а затем взрыв. По данным источников, над городом сбит БПЛА.Судя по всему, Украина нарушила перемирие в первые же часы после его начала.

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