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Байден назвал «преступной халатностью» неспособность Конгресса профинансировать Киев

Байден назвал «преступной халатностью» неспособность Конгресса профинансировать Киев

Президент США Джо Байден на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Белом доме в пятницу, 9 февраля, назвал неспособность выделить деньги для киевского режима «преступной халатностью» и призвал Конгресс утвердить финансирование Украины, – сообщают СМИ.

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