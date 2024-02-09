Байден назвал «преступной халатностью» неспособность Конгресса профинансировать Киев

Президент США Джо Байден на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Белом доме в пятницу, 9 февраля, назвал неспособность выделить деньги для киевского режима «преступной халатностью» и призвал Конгресс утвердить финансирование Украины, – сообщают СМИ.