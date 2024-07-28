Владимир Путин принимает парад ко Дню ВМФ

Глава государства объезжает прибывшие к участию в параде корабли и приветствует военных моряков Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны РФ Андреем Белоусовым совершает объезд кораблей, прибывших к участию в параде в честь Дня ВМФ.
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