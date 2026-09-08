«Не твое собачье дело»: пермский коммунист набросился на оппонента за вопрос о школьных линейках

Депутат гордумы Перми от КПРФ, известный своими скандальными заявлениями Геннадий Сторожев нахамил в соцсетях лидеру ЛДПР в регионе, депутату заксобрания Олегу Постникову.
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