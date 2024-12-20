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Политолог Асафов: Путин глубоко понимает повестку всех сфер жизни страны

Политолог Асафов: Путин глубоко понимает повестку всех сфер жизни страны

Важность прямого общения стала частью государственной политики России на всех уровнях власти. Об этом по итогам совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии президента России Владимира Путина рассказал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов.

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