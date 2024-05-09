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Гепатолог Пустовит предупредила, чем опасна жировая болезнь печени

Гепатолог Пустовит предупредила, чем опасна жировая болезнь печени

Все чаще люди страдают от жировой болезни печени. За последние 10 лет заболеваемость выросла на 75%. Чем она грозит человеку и как ее выявить? фото: iStockphotoПечень — самый большой внутренний орган человека, выполняющий множество жизненно важных  функций.

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