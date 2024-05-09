Гепатолог Пустовит предупредила, чем опасна жировая болезнь печени

Все чаще люди страдают от жировой болезни печени. За последние 10 лет заболеваемость выросла на 75%. Чем она грозит человеку и как ее выявить? фото: iStockphotoПечень — самый большой внутренний орган человека, выполняющий множество жизненно важных функций.