В Анапе пройдет «Киношок»: культурная программа и знаменитости

На фестиваль приедут звезды театра и кино. Среди них: Ия Нинидзе, Светлана Суховей, Татьяна Абрамова, Юрий Беляев, Галина Бокашевская, Наталья Громушкина, Юрий Чернов, Сергей Жарков, Всеволод Шиловский, Ольга Кабо, Ивар Калныньш, Анна Ардова, Аркадий Инин, Евгений Ткачук, Светлана Тома, Любовь Руденко, Наталья Егорова, Лариса Лужина, Наталья Аринбасарова, Алена Ивченко, Наталья Гвоздикова, Лариса Шахворостова, Анна Банщикова, Анатолий Журавлев, Александра Захарова, Ольга Лапшина, Елена Борзова и другие знаменитости.