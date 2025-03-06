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Жить вместе недостаточно. Когда бывший супруг может претендовать на общее имущество

Жить вместе недостаточно. Когда бывший супруг может претендовать на общее имущество

Совместное проживание после развода не дает права на собственность, решили в Верховном суде Верховный суд рассмотрел дело о разделе имущества бывших супругов, разъяснив, что совместное проживание после развода не дает права претендовать на совместную собственность.

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