Жить вместе недостаточно. Когда бывший супруг может претендовать на общее имущество

Совместное проживание после развода не дает права на собственность, решили в Верховном суде Верховный суд рассмотрел дело о разделе имущества бывших супругов, разъяснив, что совместное проживание после развода не дает права претендовать на совместную собственность.
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