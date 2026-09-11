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Ura.ru: омлет, рис и куриное филе помогут детям освоить базовые навыки на кухне

Ura.ru: омлет, рис и куриное филе помогут детям освоить базовые навыки на кухне

Отцы могут научить сыновей готовить омлет, салат, пасту, кашу и курицу, чтобы развить навыки самостоятельного питания.

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