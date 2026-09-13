Глава МИД Украины Андрей Сибига потребовал от западных партнёров полного торгового эмбарго и санкций против России после удара в районе Ягодина вблизи украинско-польской границы.
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Ага, так твои мрияные западнянские понадусэ ради ваших хохляциких жирных харей и откажется от выгодной торговли с Россией...?!
Ну и придурок...
Не дождетесь!!!!!!!!!!!!!!!!!