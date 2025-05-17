Игорь Додон: "Власти  Молдовы не должны вмешиваться в политику Румынии"

Прямое вмешательство нынешних властей Молдовы в политику Румынии недопустимо. Такое мнение высказал председатель Партии социалистов, бывший президент Молдовы Игорь Додон, обратив внимание на то, что Майя Санду проводит кампанию для президентских выборов в Румынии.