Elnashra: экс-главе Ливана Ауну грозит суд по делу о взрыве в порту Бейрута

Власти Ливана могут предъявить обвинение в халатности бывшему президенту страны Мишелю Ауну по результатам расследования разрушительного взрыва, который произошёл в августе 2020 года в морском порту Бейрута, сообщил портал Elnashra со ссылкой на источники в местной прокуратуре.