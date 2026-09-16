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Аргументы и Факты

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Elnashra: экс-главе Ливана Ауну грозит суд по делу о взрыве в порту Бейрута

Elnashra: экс-главе Ливана Ауну грозит суд по делу о взрыве в порту Бейрута

Власти Ливана могут предъявить обвинение в халатности бывшему президенту страны Мишелю Ауну по результатам расследования разрушительного взрыва, который произошёл в августе 2020 года в морском порту Бейрута, сообщил портал Elnashra со ссылкой на источники в местной прокуратуре.

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