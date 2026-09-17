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Молодые композиторы зажгли в Консерватории: как «Партитура» дарит надежду на будущее русской музыки

Представьте: Большой зал консерватории, полный зал, оркестр и хор на сцене, а на пульте — свежие, только что написанные партитуры молодых композиторов.

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