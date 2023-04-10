CNN: Украина изменила «некоторые военные планы» из-за утечки секретных документов Пентагона

Киевская сторона изменила «некоторые военные планы» из-за произошедшей некоторое время назад утечки секретной документации министерства обороны Соединенных Штатов.
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