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CNN: Украина изменила «некоторые военные планы» из-за утечки секретных документов Пентагона

CNN: Украина изменила «некоторые военные планы» из-за утечки секретных документов Пентагона

Киевская сторона изменила «некоторые военные планы» из-за произошедшей некоторое время назад утечки секретной документации министерства обороны Соединенных Штатов.

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