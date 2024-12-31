Тренер вратарей сборной России назвал два больших события 2024 года

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов подвел вратарские итоги уходящего 2024 года.Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов подвел вратарские итоги уходящего 2024 года.
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