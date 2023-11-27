Bayonetta без Камии, анонс Xtract, Prison Architect 2, прототип Left 4 Dead, Palworld существует…

Разработчики Palworld заявили, что игра действительно существует и выйдет уже в январе; релиз бесплатного сетевого шутера Xtract состоится 30 ноября; у Хидэки Камии был план на 9 частей Bayonetta, но теперь франшизу продолжат развивать без него; в первой Half-Life починили баг спустя 25 лет; в файлах свежего патча для Counter-Strike 1.