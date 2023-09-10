Кандидаты в мэры призвали избирателей принять участие в голосовании

Кандидат на пост мэра от КПРФ Леонид Зюганов на своей странице в соцсети Вконтакте напомнил избирателям, что 10 сентября – последний день когда можно выполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах столичного градоначальника.
