Свежие комментарии

  • Виктор Старицын
    Собянин, ты почему дал добро этого  шакала Навального закапать в Москве. Пусть бы гнил на безымянном тюремном кладбищ...Собянин рассказал...
  • А Кудасов
    И эти цифры с процентами не привязанные ни к чему приводит. Тем же занимаются и силовики. Врать не надоело. Напоминае...Собянин: Москва с...

Кандидаты в мэры призвали избирателей принять участие в голосовании

Кандидат на пост мэра от КПРФ Леонид Зюганов на своей странице в соцсети Вконтакте напомнил избирателям, что 10 сентября – последний день когда можно выполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах столичного градоначальника.

