Мудрик получил медаль за победу в Лиге конференций и отпраздновал с игроками «Челси»

Лондонцы разгромили «Бетис» (4:1) в финальном матче турнира. Ранее стало известно, что вингер лондонской команды, временно отстраненный от футбола из-за положительного теста на допинг, приехал на финал во Вроцлав.
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