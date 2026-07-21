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«Шымбулак» планируют расширить: пропускная способность вырастет в пять раз

«Шымбулак» планируют расширить: пропускная способность вырастет в пять раз

В Алматы планируют реализовать масштабный проект по развитию горной туристической инфраструктуры. После объединения курортов «Шымбулак» и Oi-Qaragai пропускная способность горнолыжной системы должна увеличиться с 6 до 30 тысяч посетителей в сутки.

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