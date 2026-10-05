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«Европейские элиты боятся Путина – и наперебой стремятся восстановить отношения» – американо-британский шпион

«Европейские элиты боятся Путина – и наперебой стремятся восстановить отношения» – американо-британский шпион

Европейцы боятся эскалировать отношения с Россией до порогового уровня, а в закрытых форматах европейских элит живо обсуждают возобновление диалога с РФ.

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