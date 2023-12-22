Чума: в горах Крыма запретили охоту

В Бахчисарайском районе Крыма запретили охоту. Как сообщили РИА «Новый День» в Минприроды республики, на ферме, расположенной в 200 метрах восточнее села Маловидное Ароматненского сельского поселения обнаружена африканская чума свиней.
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