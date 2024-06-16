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На юбилее посёлка Шаблыкино чествовали орловские пары, прожившие в браке 55 лет

На юбилее посёлка Шаблыкино чествовали орловские пары, прожившие в браке 55 лет

14 июня исполнилось 95 лет Шаблыкинскому району. По этому случаю в райцентре состоялись торжества. Поздравить селян приехали спикер облсовета Леонид Музалевский, депутат заксобрания Юлия Мальфанова, руководитель администрации губернатора и правительства области Александр Шалимов.

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