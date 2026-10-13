Инфляция в Германии превысила 3% впервые за три года

Инфляция в Германии превысила 3% впервые почти за три года в сентябре, чему способствовал резкий рост цен на энергоносители, сообщило во вторник Федеральное статистическое управление, подтвердив свою предварительную оценку, передает 13 октября агентство dpa.
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