Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Евгений Благородный
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Трамп открутит голову Зеленскому ради сделки с Путиным. В чём подвох?

Трамп открутит голову Зеленскому ради сделки с Путиным. В чём подвох?

Царьград Коллаж Царьграда Трамп делает массу заявлений по Украине. Чтобы в них не утонуть, вычленим главное.

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