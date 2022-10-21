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Андрей Свечников впервые сделал хет-трик в регулярке НХЛ в матче с «Эдмонтоном». У него 6+2 в 4 матчах сезона

Андрей Свечников впервые сделал хет-трик в регулярке НХЛ в матче с «Эдмонтоном». У него 6+2 в 4 матчах сезона

Андрей Свечников сделал хет-трик в матче с «Эдмонтоном». Шайбы россиянина не спасли «Каролину» от поражения в матче с «Ойлерс» (4:6).

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