Зеленский назначил Клименко секретарем СНБО

Владимир Зеленский анонсировал кадровое решение, касающееся структуры национальной безопасности. Украинский лидер сообщил, что пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны займет Игорь Клименко, ранее руководивший министерством внутренних дел страны.
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