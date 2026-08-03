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Зеленский назначил Клименко секретарем СНБО

Владимир Зеленский анонсировал кадровое решение, касающееся структуры национальной безопасности. Украинский лидер сообщил, что пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны займет Игорь Клименко, ранее руководивший министерством внутренних дел страны.

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