РИА Новости: "Правый сектор"* расстрелял 22 человека в Снигиревке

Global Look Press/Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com Националисты "Правого сектора"* расстреляли 22 жителя Снигиревки в части Херсонской области, пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии