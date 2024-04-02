Волочкова решила лишить единственную дочь наследства

Экс-солистка Большого театра, Анастасия Волочкова раскрыла правду об отношениях с дочерью. Анастасия Волочкова давно не живет вместе со своей единственной дочерью Ариадной, которую она родила в гражданском браке с бизнесменом Игорем Вдовиным.
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