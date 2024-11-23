Человеческий капитал – основа успеха любой отрасли: в Петербурге обсудили проблему кадрового голода

А также предложили путь решения этой проблемы В рамках форума «Образовательные горизонты гостеприимства: гармонизация образовательного пространства БРИКС + СНГ в приоритетных дружественных странах» состоялось пленарное заседание на тему: «Развитие человеческого капитала в сфере туризма и гостеприимства на пространстве БРИКС: вызовы и пути решения».