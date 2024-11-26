Еще не предел? Доллар пробил 105 рублей. 🤑🤑🤑 Между тем, российский бизнесмены ждут доллар по 120 рублей и уже начали к этому готовится.
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Еще не предел? Доллар пробил 105 рублей. 🤑🤑🤑 Между тем, российский бизнесмены ждут доллар по 120 рублей и уже начали к этому готовится.