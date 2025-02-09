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Идет жуткий сигнал: черные саркофаги из Антарктиды напугали ученых

Идет жуткий сигнал: черные саркофаги из Антарктиды напугали ученых

Издают сигнал и сохраняют тепло: ученых напугали найденные черные саркофаги.Аномальные артефакты обнаружила группа ученых из России, Китая, США и Индии.

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