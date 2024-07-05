Выставка детских рисунков открылась в переходе метро на «Савёловской»

Метрополитен и Московский дворец пионеров подготовили новую тематическую выставку в метро. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы, рисунки юных художников посвящены темам семьи и любви, а также связаны с городским транспортом.
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