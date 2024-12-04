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Захарова: Зеленского заела злоба из-за отказа Грузии от украинского сценария

Захарова: Зеленского заела злоба из-за отказа Грузии от украинского сценария

Мария Захарова жестко отреагировала на заявления Зеленского о введении санкций против Грузии.Официальный представитель МИД России прокомментировала заявление Зеленского о подготовке санкций против Грузии "за разгон протестов".

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