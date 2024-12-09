Тысячи автомобилей Challenger и Charger с V8 пылятся у дилеров Dodge спустя год после окончания производства

Несмотря на то, что последние Challenger и Charger с двигателем V8 сошли с конвейера 22 декабря 2023 года на заводе Stellantis в Брамптоне, Онтарио, Канада, на дилерских площадках все еще есть солидный запас этих маслкаров.
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